Castelvetrano, denunciato autista di bus: ha danneggiato il passaggio a livello

È stato denunciato dai carabinieri di Castelvetrano, per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, l’autista dell’autobus che alle 8.45 circa, stamane, aveva, forse per distrazione, occupato il passaggio a livello all’intersezione tra via Morvillo e la SP81, danneggiando le 2 sbarre in fase di chiusura. L'uomo, mentre si trovava alla guida del bus navetta urbano, è rimasto incastrato nel mezzo del passaggio ferroviario danneggiando le sbarre che erano in chiusura. A causa dell’incidente è stata soppressa la corsa con tratta Castelvetrano-Trapani delle 8.50.

