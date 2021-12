Alcamo, i due fidanzatini si lasciano: scoppia la rissa fra le famiglie, 3 donne fra i 5 denunciati

Cinque persone - tre donne e due uomini - sono state denunciate dai carabinieri per rissa. Coinvolti due nuclei familiari che si sono affrontati nel centro di Alcamo per un diverbio scaturito dalla fine della relazione sentimentale tra i due ventenni; alcuni sono finiti in ospedale per farsi medicare lievi ferite. Le tre donne hanno 50, 44 e 20 anni, i due uomini 28 e 20 anni. I cinque sono tutti alcamesi.

I carabinieri si sono frapposti fisicamente tra i partecipanti al fine di separarli e porre fine alla rissa. Dopo avere riportato la calma, nel corso dell’identificazione dei partecipanti, i carabinieri hanno appurato che la rissa era stata scatenata da un diverbio per futili motivi, connesso alla fine del rapporto sentimentale tra la coppia di ventenni, in cui si erano intromessi i rispettivi familiari.

