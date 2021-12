Trapani, la Cgil apre lo Sportello donna per il lavoro e i diritti

Sportello donna, Lavoro e Diritti». La Cgil di Trapani apre lo sportello dedicato alla tutela dei diritti delle donne italiane e straniere di ogni età, che lavorano e non. L'iniziativa si inserisce, quest'oggi, in continuità con le attività promosse in occasione della «Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne», celebrata il 25 novembre, per voler sottolineare che l'impegno, l'azione e la sensibilizzazione nei confronti della violenza di genere, sia essa fisica che psicologica, deve essere un impegno continuo e costante in tutti gli ambiti.

I servizi dedicati alle donne

La Cgil rafforza così i servizi dedicati alle donne. Tra le attività le operatrici offriranno informazioni, sostegno, consulenza e assistenza legale alle donne italiane e straniere nei rapporti di lavoro e, in particolare, sui congedi e sulla maternità, sugli orari di lavoro, sui demansionamenti, le discriminazioni, anche di natura economica, per le tutele del lavoro, per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per il mobbing e il contrasto alle molestie e alle violenze psicologiche nei posti di lavoro. Inoltre, lo sportello offrirà informazioni e consulenze anche alle donne che non lavorano e assistenza legale.

Canzoneri: "Consulenza e assistenza anche alle straniere"

«Lo sportello donna - dice la segretaria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri - nasce per fornire consulenza, supporto e assistenza alle donne italiane e straniere di tutte le età, che si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà nel mondo del lavoro, oppure a causa della mancanza del lavoro. La nostra esperienza sindacale ci insegna che molte donne denunciano con difficoltà le situazioni di violenza subita sul luogo di lavoro, come molestie, mobbing, irregolarità contrattuali, demansionamenti e lavoro nero per il duplice motivo del timore di essere licenziate e per una scarsa conoscenza degli strumenti contrattuali e legali che, invece, le possono tutelare». «In un contesto in cui le disparità di genere persistono - prosegue Canzoneri - riteniamo necessario offrire un servizio ad hoc per eliminare le condizioni di emarginazione e facilitare l'esercizio dei diritti fondamentali legati alla maternità, ai congedi parentali, alla disabilità e al welfare e al sostegno del disagio economico delle famiglie. Esiste una povertà diffusa che coinvolge, soprattutto le donne disoccupate, sole o con figli a carico e donne anziane, verso le quali vi è una scarsa attenzione».

Gli orari dello sportello

Lo sportello donna, che gestirà anche le richieste di prestazioni offerte dal sistema dei servizi della Cgil Inca e Caf, è aperto il lunedì e il mercoledì dalle 9,30 alle 12 e, in orario pomeridiano, il mercoledì e il giovedì dalle 16,30 alle 19, nella sede della Cgil in via Garibaldi 77 a Trapani. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 370 1225773 o scrivere una mail a sportellodonnatrapani@cgilsicilia.it.

