Polo universitario di Trapani, su punta sulle discipline sanitarie

Il polo universitario di Trapani nuovamente centrale, con un ampliamento, soprattutto, delle discipline sanitarie. Questo è quello che emerge dall’incontro tra i sindaci di Trapani e di Erice, Giacomo Tranchida e Daniela Toscano, con il nuovo presidente del Polo universitario Giorgio Scichilone, di recente nominato dal nuovo rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri. È quanto scrive oggi Francesco Tarantino sul Giornale di Sicilia.

La base delle discussioni sembrerebbe proprio quella di continuare nella crescita del Polo, con la nascita dell’Università della Sicilia Occidentale, nella logica dell’alta e specialistica formazione diffusa nei territori, andando incontro tanto alla domanda di sapere e di nuova ricerca in tandem con le sfide contemporanee e d’innovazione, quanto alla domanda di futuro dei giovani trapanesi che sovente migrano in università del nord del paese con enormi costi per le famiglie e con difficili ritorno di cervelli nella nostra terra.

