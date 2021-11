Valderice, minaccia i genitori che non vogliono dargli i soldi per la droga: arrestato

I carabinieri di Valderice hanno tratto in arresto in flagranza un giovane, classe '97, per il reato di maltrattamenti in famiglia in danno dei genitori. I militari dell’Arma, a seguito di richiesta di intervento da parte della madre, giungevano tempestivamente nell’abitazione accertando che poco prima la stessa era stata strattonata e minacciata di morte dall'indagato al fine di farsi consegnare somme di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti per poi allontanarsi subito dopo.

Una volta raggiunto e bloccato dopo un inseguimento in auto i carabinieri hanno trovato addosso al giovane anfetamina, poi sottoposta a sequestro. Il giovane, a seguito delle formalità di rito, veniva tradotto presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Un altro provvedimento, emesso dal Tribunale di Trapani per maltrattamenti, è stato notificato ad una donna di 48 anni dai carabinieri della stazione di Paceco. I militari dell’Arma hanno sottoposto la donna alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all'anziana madre. Questo provvedimento scaturisce dalle risultanze investigative raccolte dal personale operante che hanno evidenziato ripetuti maltrattamenti e ingiurie poste in essere nei confronti dell’anziana madre che ha trovato il coraggio di confidare al comandante di stazione le paure ed il timore con cui era costretta a convivere a causa di questi atteggiamenti violenti tanto da temere per la propria incolumità. Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri nei confronti di questa tipologia di reati che si conferma in netta crescita nell’ultimo periodo come in crescita fortunatamente è il numero delle persone che si rivolgono all’Arma dei Carabinieri denunciando le violenze, permettendo così di intervenire limitando conseguenze peggiori.

