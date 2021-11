In una casa di Mazara scoperti 55 chili di hashish, due arresti

La Polizia di Stato ha arrestato due pregiudicati mazaresi di 70 e 53 anni accusati di spaccio di droga. In casa di uno dei due sono stati trovati 55 chili di hashish, suddivisi in 34 panetti e 73 involucri rivestiti da gomma. Al momento dell’arrivo degli agenti uno dei due arrestati, ha cercato di buttar via la droga.

I poliziotti, secondo quanto è stato ricostruito, avevano notato un uomo nelle immediate vicinanze del garage dell’abitazione con saracinesca semi aperta il quale, alla vista dei poliziotti, si calava gettando via un involucro dello stesso tipo e colore di quelli rinvenuti e sequestrati all’interno sia del garage che dell’immobile dell’altro arrestato, proprietario dell’abitazione, risultava assente e in quel momento irreperibile poiché probabilmente fuori regione.

