Castelvetrano, ladri senza cuore: rubano alla Croce Rossa

Furto, la scorse notte, nella sede del comitato di Castelvetrano della Croce rossa italiana. I ladri hanno portato via una motosega, due tv (una di 72 pollici utilizzata per la sala formazione), 6 radiotrasmittenti, 2 casse bluetooth, 1 telecamera go-pro, alcuni manichini che vengono utilizzati per la formazione dei volontari.

Nella stanza del presidente Giuseppe Cardinale i ladri hanno forzato gli armadi e hanno portato via il tvr dove venivano registrate le immagini delle telecamere a circuito chiuso. Il comitato Cri di Castelvetrano (che conta 167 volontari) è ospitato ini un ex caseificio confiscato alla mafia, in viale Autonomia Siciliana.

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Castelvetrano. Quello messo a segno stanotte è il secondo furto nella sede Cri. I volontari del comitato (l’unico del Belìce) sono impegnati ogni giorno su più fronti: dall’assistenza alle persone bisognose alla gestione del campo migranti di Campobello di Mazara, agli interventi durante le calamità naturali.

