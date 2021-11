Santa Ninfa, a 79 anni torna in carcere dopo che la condanna è diventata definitiva

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro la sentenza di condanna in secondo grado e così Ugo Di Leonardo, 79 anni, di Santa Ninfa, è tornato nuovamente in carcere a Trapani. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri. L’uomo fu coinvolto nell’operazione antimafia ’Ermes’ del 2015, durante la quale vennero arrestati 11 esponenti di vertice di Cosa Nostra trapanese che gestivano il sistema delle comunicazioni del latitante Matteo Messina Denaro. Di Leonardo venne condannato a 12 anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa. Fu rinchiuso in carcere e poi scarcerato. Ora dovrà scontare la pena residua di 11 anni e 10 mesi di reclusione.

