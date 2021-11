Marsala, è scomparsa una donna di 54 anni: ha pantaloni scuri e un giubbotto

Da ieri non si hanno più notizie, a Marsala, di una donna di 54 anni, Anna Maria Angileri, che si è allontanata da casa in mattinata, non facendo più ritorno. Lo riferisce una nota dell’ufficio stampa del Comune, che riprende una denuncia di scomparsa presentata in commissariato.

La donna, alta un metro e 60, con capelli ondulati di colore biondo scuro e occhi castani, al momento dell’allontanamento indossava un paio di pantaloni scuri e un giubbotto lungo color verde. Sprovvista di telefono cellulare, all’uscita dalla sua abitazione, aveva un bastone di legno e un sacco di stoffa. A coordinare le ricerche è la prefettura di Trapani, informata dal commissariato di Marsala. «Chiunque avesse notizie - si legge nella nota del Comune - è invitato a contattare le forze dell’ordine».

