Mazara, rumeno evade da casa: arrestato dai carabinieri sulla Statale 115

Non si è fatto trovare in casa ieri mattina G. D. M., romeno classe 77, che giovedì appena trascorso era stato arrestato dai carabinieri della stazione di Mazara Due nella flagranza dei reati di detenzione abusiva di armi e munizioni, armi clandestine e alterazioni di armi.

Si trovava agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, così come disposto dall’A.G., ma all’arrivo dei militari dell’Arma non era in casa. Immediatamente venivano attivate le ricerche con l’impiego di più equipaggi della compagnia carabinieri di Mazara del Vallo che in mezzora rintracciavano l'uomo che si era incamminato sulla Statale 115. L’uomo alla vista delle pattuglie dell’Arma cercava di darsi alla fuga per i campi ma veniva immediatamente bloccato. Il romeno veniva sottoposto a perquisizione e sorpreso con in tasca un’altra arma. Stavolta aveva un coltello a serramanico di genere vietata. Dopo il processo è stato convalidato l'arresto ed è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, oltre alla denuncia per il reato di evasione.

© Riproduzione riservata