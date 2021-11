Castelvetrano, manca l'aula e i bambini fanno lezione in albergo

Manca l’aula e i 10 bambini della scuola dell’Infanzia fanno lezione in una sala d’hotel. Succede a Marinella di Selinunte, frazione di Castelvetrano, nel Trapanese, dove gli alunni della Scuola dell’infanzia del plesso ‘San Giovanni Boscò dell’istituto Capuana Pardo non hanno un posto dove stare.

Il piccolo plesso della borgata marinara, infatti, ha poche aule e quest’anno si è aggiunta una ulteriore classe. Così, per evitare il doppio turno proposto dalla dirigente scolastica Vania Stallone e non gradito dai genitori, l’imprenditore Orazio Torrente ha ospitato per alcune settimane la classe nel suo albergo (’Admetò). Ora, dopo che l’aula si è allagata per le piogge, i bambini hanno trovato ospitalità nell’hotel ‘Miramarè. In ballo c’è la realizzazione di una nuova aula prefabbricata che dovrebbe nascere con una donazione della deputazione regionale M5S al Comune di Castelvetrano. Come confermato dall’assessore Filippo Foscari l’iter per il progetto è stato avviato ma mancano ulteriori autorizzazioni per procedere all’affidamento alla ditta per realizzarla. Intanto nel plesso ’San Giovanni Boscò di Marinella di Selinunte, attualmente, c’è posto per due pluriclassi e per la prima elementare. Per i bambini dell’Infanzia la classe continuerà a essere ospitata presso un hotel. Almeno, pare, fino a Natale.

