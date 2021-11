Piera Maggio contro un comico di Arezzo: diffamata per pubblicizzare il suo show

Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone, ha testimoniato oggi ad Arezzo al processo che vede imputato per diffamazione, nei suoi confronti e di quelli della figlia scomparsa, un comico aretino, che è anche un insegnante. Secondo l’accusa l’indagato, 43 anni, in tempi diversi, avrebbe pronunciato parole ritenute diffamatorie per pubblicizzare uno spettacolo che si sarebbe dovuto tenere nel 2014 ad Arezzo.

La madre di Denise è arrivata in aula accompagnata dall’avvocato Cristian Rosa, delegato dal legale Giacomo Frazzitta del foro di Mazara del Vallo a rappresentare la donna. Piera Maggio ha raccontato di aver sporto denuncia contro il comico dopo essere stata avvisata da un’amica su quello che l’uomo aveva detto su di lei e la figlia. Il processo è stato aggiornato al 19 novembre quando saranno ascoltati anche i testi della difesa, rappresentata dall’avvocato Niki Rappuoli.

