Marsala, perde il controllo dell'auto che finisce in un canale: muore a 40 anni

Incidente mortale la scorsa notte a Marsala, lungo la statale 115 per Mazara. La vittima è Riccardo Rallo, 40 anni, molto noto perchè ha lavorato per anni come barman in tantissimi locali. Attualmente lavorava in un bar di Piazza Caprera.

L'incidente si è verificato all'altezza di Terrenove. L'auto su cui viaggiava è finita dentro un canale.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era a bordo di una Fiat Stilo, non di sua proprietà, da Mazara del Vallo, percorrendo la Strada Statale 115. Per cause in via di accertamento, intorno all'una della notte ha perso il controllo del mezzo all'altezza di Contrada Cuore di Gesù, nel quartiere di Terrenove Bambina. Forse un malore o un colpo di sonno. L'auto si è capottata, poi è finita in un canale accanto la strada.

