Sospesa l'erogazione dell'acqua a Trapani, Erice, Alcamo e altri 14 comuni

Sicilacque ha sospeso la distribuzione di acqua nei comuni di Trapani, Erice, Valderice, Paceco, Custonaci, Buseto Palizzolo, Alcamo, Calatafimi, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa e Vita, oltre a Montevago e Santa Margherita Belice.

«Abbiamo dovuto sospendere il trattamento presso il potabilizzatore di Sambuca di Sicilia - si legge in una nota diramata da Siciliacque - per l’improvviso aumento della torbidità dell’acqua grezza proveniente dall’invaso Garcia, dovuto alla piena del fiume Belice per le ingenti precipitazioni verificatesi nelle ore precedenti».

