Strada collassa a Triscina, 5 operai salvati dall'aeronautica a Mazara

Una porzione della strada 157/A nella frazione di Triscina di Selinunte, nel Trapanese, è crollata a causa delle intense piogge che si sono registrate durante la notte scorsa e la mattinata di oggi. Il fiume d’acqua che si è riversato nella frazione ha fatto collassare l’arteria viaria, trascinando verso il mare asfalto e materiale di fondo. I vigili del fuoco stanno verificando la staticità degli immobili circostanti.

Cinque operai che stavano lavorando in un parco eolico nella Val di Mazara, nelle campagne fra Castelvetrano e Mazara del Vallo, sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco e da un elicottero HH139B dell’82° Centro Combat Search and Rescue (SAR - Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica militare di Trapani-Birgi. I cinque operai stavano lavorando su alcune pale eoliche del parco quando è straripato il fiume Delia che ha inondato i terreni circostanti e la strada d’accesso al parco, mettendo in pericolo anche i mezzi. Gli operai e gli stessi vigili del fuoco sono stati recuperati con l’elicottero e poi fatti scendere in una zona di sicurezza.

© Riproduzione riservata