Nubifragio a Trapani: voragine sulla statale tra Salemi e Marsala e strada chiusa, incidente sulla A29

Il maltempo che sta flagellando la Sicilia negli ultimi giorni non sta risparmiando la provincia di Trapani. In città strade allagate e disagi non solo per gli automobilisti. Ci sono alcuni residenti e commercianti preoccupati per il livello dell'acqua che ormai ha superato il marciapiede e minaccia negozi e abitazioni. Tombini saltati ad Erice Casa Santa e tanti disagi per gli automobilisti bloccati nelle proprie vetture.

Situazione d'emergenza questa mattina sulla strada statale 188 tra Salemi e Marsala per una voragine che si è aperta sull'asfalto. L'asse viario è chiuso in entrambe le direzioni e sul posto è presente l'Anas per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Proprio a Salemi e nei Comuni vicini, oggi, le scuole di ogni ordine e grado e sono chiuse. Diversa la situazione ad Erice dove invece gli istituti sono rimasti aperti perché, come ha spiegato il sindaco Daniela Toscano, in base alla valutazione della protezione civile comunale non ci sono livelli di criticità tali da dover ricorrere alla chiusura. Scuole aperte anche Marsala, comune dove però si registra il fiume Sossio in piena e preoccupa un'eventuale esondazione.

E un incidente, fortunatamente senza feriti, è la conseguenza della tanata acqua caduta in queste ore. Sulla A29, all'altezza dello svincolo per Fulgatore, un'auto si è ribaltata finendo oltre lo spartitraffico. Fortunatamente l'unica persona presente nella vettura è rimasta illesa.

E a causa dell'acqua alta, l'Anas è stata costretta a chiudere un tratto della strada statale 113 "Settentrionale Sicula", all’altezza di Alcamo. Diversi, in tutta la provincia, gli interventi dei vigili del fuoco, sia nella scorsa notte che questa mattina.

La pioggia è prevista anche per la giornata di oggi, così come l'allerta arancione e, considerata la situazione meteo, le autorità hanno invitato i cittadini a spostarsi solo per estrema necessità.

