L'omicidio di Cristian Favara a Trapani, dubbi sulla versione di Vanda

Omicidio di Cristian Favara. Emergerebbe più di un dubbio nel racconto reso da Vanda Grignani, 36 anni, compagna della vittima e accusata dell’omicidio, avvenuto nell’appartamento di via Avellone a Trapani, dove la coppia viveva. Le zone d’ombra riguarderebbero in particolare i motivi della lite culminata poi in tragedia. «Ho ucciso Cristian. Ho subito una aggressione e l’ho colpito». Questa la confessione della Grignani, che ha anche precisato di aver utilizzato un coltello “poco tagliente”. Due i fendenti che hanno raggiunto Favara, ad una mano e quello mortale, al torace. La donna quindi secondo quanto riferito agli inquirenti ha ucciso il compagno per difendersi. «Ha portato a casa cocco e fumo... Abbiamo litigato».

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Laura Spanò

© Riproduzione riservata