Trapani, pronta la graduatoria per 22 alloggi popolari

Il Comune di Trapani ha pubblicato le graduatorie provvisorie dei cittadini che hanno diritto agli alloggi a canone sostenibile di via Pantelleria. Gli alloggi di social housing, appartenenti al patrimonio immobiliare del Comune di Trapani, sono stati riqualificati dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani grazie alle risorse del «Po fers Sicilia» in favore di soggetti versanti in situazioni di fragilità socio-economica.

La graduatoria provvisoria si compone di 28 beneficiari appartenenti esclusivamente alla categoria «Nuclei familiari anche monoparentali o monoreddito».

IN EDICOLA UN SERVIZIO DI FRANCESCO TARANTINO

© Riproduzione riservata