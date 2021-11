Castelvetrano, badante assunta per le scappatelle del gatto

Non sembri una stranezza, è solo un atto d’amore quello dell’anziana donna che ha assunto una badante per il suo gatto Danilo. Un felino di tutto rispetto e di sei anni, che da qualche tempo ha anche la badante. Sì, perché l’anziana proprietaria una 90enne M.L di Castelvetrano, ha deciso di pagare 700 euro al mese a una badante per consentire al suo gatto - alle tre della notte - di fare ritorno a casa al quarto piano di un immobile senza ascensore. La fortunata badante è una giovane mamma con figli e disoccupata.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Elio Indelicato

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE