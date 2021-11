Comune di Erice, dieci alloggi a tariffe ridotte per le famiglie a basso reddito

Dieci alloggi del patrimonio del Comune di Erice sono stati messi a bando di concorso ad evidenza pubblica per la locazione, a prezzi calmierati, a famiglie e giovani coppie che posseggono un reddito troppo basso per potere accedere al mercato libero e, nello stesso tempo, ritenuto superiore a quello mediamente previsto per beneficiare di una casa popolare. I dieci alloggi sono stati ricavati nell’ex hotel Igea, uno storico immobile dei primi del Novecento nell’ambito di un progetto di riqualificazione urbana del centro storico di Erice che era stato varato circa 10 anni fa.

