Trapani, ha ucciso il suo convivente ma su FB gli amici pensano che sia morta lei

Quando si sparge la notizia del delitto di Trapani, a caldo alcuni amici e conoscenti di Vanda Grignani, arrestata per l’omicidio del compagno Cristian Favara, sul profilo Fb della donna scrivono messaggi e commenti pensando che la vittima sia lei e non il convivente. «La verità mia cugina non c’è più», scrive un parente. «Inaccettabile, Vanda mi ha chiamata ieri non vedevo l’ora che scendevo e dove devo venire a trovarti adesso non ci posso credere», scrive una donna.

E ancora: «Non conosco bene Vanda ma ci siamo aggiunti qui su Facebook per la passione del wrestling, credo stia bene e chiedo soprattutto ai parenti cosa stia succedendo se possibile» e una persona risponde: «È morta purtroppo». «Non ci posso credere non ho parole amica mia rip in pace, piccola Vanda resterai sempre nel mio cuore», il commento di un’altra donna seguita da dei fiori. E Roby aggiunge: «Riposa in pace Vanda spero che adesso lassù ritrovi la serenità che ti mancava».

In realtà, la vittima è Cristian. E Vanda l’assassina, arrestata per l’omicidio del compagno.

© Riproduzione riservata