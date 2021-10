Fingono incidente stradale per il risacimento, coppia di Petrosino condannata

Con minacce, avevano intimato a una pensionata di consegnare 500 euro per risarcire il danno che, a loro dire, il figlio della donna aveva loro provocato in un incidente stradale, che a quanto pare, però, non era mai accaduto.

La donna avvertì i carabinieri e li fece arrestare nel luogo concordato per la consegna del denaro. I fatti sono accaduti, lo scorso maggio, a Petrosino. Adesso, i protagonisti del tentativo di estorsione, Pietro Demma di 33 anni, e Giuseppa Cusenza di 40, sono stati condannati, con rito abbreviato, dal gup del Tribunale di Marsala Francesco Parrinello a due anni e mezzo di carcere ciascuno, nonché a 6 mila euro di multa e al risarcimento delle due parti civili con 5 mila euro ciascuna.

