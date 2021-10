Marsala, il prezzo del pane schizza a 3 euro e 60 al chilo

Dal 1° novembre aumenta il prezzo del pane a Marsala. Dopo mesi di attese, i panificatori hanno deciso di aumentare il prezzo del pane che passa da 3 euro al chilo a 3,60 euro. I panificatori, alla luce dei costi sempre più pesanti per la produzione del pane, dopo una serie di incontri, hanno preso la decisione comune, alzando il prezzo del pane a Marsala. Una battaglia che si combatte da tempo ma che finalmente è giunta alla fine grazie all’accordo raggiunto dalla CNA dai panificatori della città. La decisione è stata adottata, ed ufficializzata, da Luigi Giacalone e Giuseppe Bonafede. «Un aumento inevitabile – dice Luigi Giacalone - dati gli alti costi che hanno i panificatori per confezionare il prodotto, e che, comunque, si allinea alla media nazionale. Solo la farina costa ormai 80 centesimi al chilo – aggiunge Bonafede,panificatore marsalese – a cui vanno aggiunti i costi dell’energia elettrica, che sono in aumento, a quelli di gestione del personale, e i costi per la sicurezza anti Covid. Alla fine dei conti, a noi panificatori resta poco e niente”

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un ampio servizio di Dino Barraco

