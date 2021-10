Delitto Fontana a Pantelleria, sentenza ribaltata: assolto il tunisino accusato dell'omicidio

«Fu legittima difesa». La seconda sezione della Corte d’assise d’appello di Palermo ha assolto Mohamed Ben Mariem, 41 anni, tunisino, dall’accusa di omicidio. In primo grado, il nordafricano era stato condannato a undici anni di carcere dal gup di Marsala per avere accoltellato e ucciso, la sera del 9 maggio 2018, a Pantelleria, il 48enne Maurizio Fontana.

In appello, la condanna fu modificata in eccesso colposo di legittima difesa e la pena fu ridotta a due anni e due mesi, con immediato ritorno in libertà. Ma la Cassazione annullò e ordinò un nuovo processo d’appello, che adesso si è concluso con l’assoluzione. Il nordafricano, infatti, avrebbe reagito ad un’aggressione. Fontana, deceduto qualche ora dopo al pronto soccorso dell’isola, lo avrebbe prima colpito in testa con una bottiglia di vetro. E questo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dopo che un suo amico polacco gli aveva detto che il tunisino l’aveva bastonato. Delle cinque coltellate, solo due furono mortali: una al petto e l’altra sotto un’ascella.

