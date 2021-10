Salemi, marsalese affidato ai servizi sociali ma lui viola le regole: ora è in carcere

I carabinieri della stazione di Salemi hanno arrestato un uomo di 45 anni, S.M., marsalese, per avere violato gli obblighi dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

I militari raccontano che S.M., in carcere per una serie di reati contro il patrimonio e la persona, è giunto a Salemi circa quattro mesi fa per effettuare un periodo di affidamento in prova ai servizi sociali come disposto dal giudice. Per le reiterate violazioni e per uno scorretto comportamento tenuto dal 45enne in svariate circostanze, gli è stato revocato il beneficio della misura alternativa dall’Ufficio di sorveglianza di Trapani. Per tale motivo è stato arrestato e portato in carcere, presso la casa circondariale trapanese Pietro Cerulli.

