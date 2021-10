Minaccia il padre per denaro, arrestato 35enne di Erice

I carabinieri di Trapani hanno arrestato un uomo di 35 anni di Erice con l’accusa di avere minacciato il padre per farsi consegnare denaro.

L'anziano genitore ha chiesto aiuto ai carabinieri

I militari hanno evidenziato che il giovane, in più occasioni, ha tenuto un comportamento minaccioso, violento ed ossessivo nei confronti del padre, costringendolo anche a consegnare somme di denaro. L’anziano genitore si è confidato con i carabinieri e ha chiesto il loro intervento perchè, a detta dell'uomo, era l’unico modo per porre fine alla situazione. Il 35enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione e traferito presso la casa circondariale "Cerulli" di Trapani.

