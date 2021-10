Giallo per la scomparsa di un 58enne a Trapani, nessuna notizia da ieri

Un 58enne è scomparso a Trapani. Da ieri non si hanno più notizie di Francesco Paolo Angileri. L'uomo è stato visto l'ultima volta nel pomeriggio del 24 ottobre nei pressi della cattedrale di Trapani. È uscito dalla casa che abita in via Virgilio e non ha fatto più rientro. I parenti hanno presentato denuncia ai carabinieri.

L'appello dei parenti sui social

Sui social l'appello della nipote che chiede "di condividere il più possibile la notizia della scomparsa, sperando che qualcuno riconosca di aver visto Francesco. Abbiamo fatto denuncia ai carabinieri - scrive - , l'ultima volta che è uscito di casa indossava una tuta nera con strisce rosse laterali e uno zaino arancione".

© Riproduzione riservata