Furto con un’auto utilizzata come ariete, la notte scorsa, ai danni di un megastore cinese in via Val di Mazara a Mazara del Vallo. I malviventi hanno utilizzato una vettura per sfondare una delle grosse vetrine del negozio e dopo aver aperto un varco sono entrati all’interno del megastore e hanno portato via la cassa con 200 euro. Stamattina il gestore ha denunciato l’accaduto ai carabinieri.

