Trapani, la condanna di D'Alì: nelle motivazioni i rapporti con i Messina Denaro

Sono riassunte in 138 pagine le motivazioni con le quali i giudici della corte d’Appello di Palermo hanno condannato l’ex sottosegretario all’Interno di Trapani, Antonio D’Alì, a sei anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. In quelle pagine i giudici riassumono i rapporti consolidati con i Messina Denaro, dal vecchio don Ciccio, campiere dei terreni della famiglia D’Alì, al figlio Matteo, il superlatitante. L’ex senatore di Trapani è stato sottosegretario all’Interno dal 2001 al 2005.

In un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola Laura Spanò racconta i punti principali delle motivazioni.

