Strage di Pizzolungo, intitolato a Barbara Rizzo l'asilo della scuola Marconi

Stamani, il plesso della scuola dell’infanzia del IV Circolo didattico Marconi a Trapani è stato intitolato a Barbara Rizzo la donna morta coi suoi due gemellini, Salvatore e Giuseppe, nella strage di Pizzolungo il 2 aprile 1985. La cerimonia, svolta presso l’Auditorium dell’Istituto in via 11 Settembre, è stata l’occasione per riaffermare principi di legalità, educazione e rispetto per il prossimo specialmente tra le nuove generazioni, dice il Comune di Trapani.

«Il virus positivo del «Non ti scordar di me» è giunto fino a Trapani coinvolgendo le scuole cittadine in iniziative e progetti che tengano alta la memoria di chi ha pagato con la propria vita le barbarie della mafia - dice il sindaco Tranchida - Salvatore e Giuseppe Asta, figli di Barbara Rizzo, anch’essi uccisi nell’attentato ai danni del giudice Palermo a Pizzolungo, da oggi sono anche i bambini del quartiere Fontanelle».

© Riproduzione riservata