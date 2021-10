Vanno via dall'hotel senza pagare il conto, denunciata giovane coppia a Trapani

Avevano pensato di trascorrere una notte in un albergo e lasciare l'indomani la struttura senza pagare il conto. La direzione di un hotel nel centro storico di Trapani ha chiesto aiuto ai carabinieri per rintracciare una giovane coppia che è stata fermata e denunciata.

Frettoloso check-out

La mattina del check-out, dopo aver passato la notte in camera, il ragazzo è uscito con un borsone in spalla dicendo che avrebbe prelevato e sarebbe tornato per pagare il conto. Dopo circa due ore, anche la ragazza con disinvoltura ha lasciato l’hotel con un borsone tra le mani. La titolare ha bloccato la donna che nel frattempo era stata raggiunta dal compagno che ringraziava per l’ospitalità dichiarando di non avere i soldi per pagare il conto.

Rubata dalla camera la macchinetta del caffè

I militari giusti sul posto, dopo aver identificato la coppia, nel corso di una perquisizione nella stanza utilizzata per il pernottamento, hanno verificato che era anche stata rubata la macchinetta del caffe. I giovani sono stati denunciati per furto e insolvenza fraudolenta.

