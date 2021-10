Tragedia allo Stagnone di Marsala, giovane muore in un incidente mentre pratica kitesurf

Dramma allo Stagnone di Marsala, in provincia di Trapani, dove un giovane è morto quest’oggi per le conseguenze di un incidente occorso mentre praticava kitesurf. Il ragazzo, di cui non si è ancora risaliti alle generalità, ha perso il controllo del mezzo acquatico, che consiste in una tavola da surf trainata da un aquilone tramite il vento, e nel violento impatto ha perso la vita nei pressi di San Teodoro.

Il corpo del giovane, che potrebbe essere un turista, è stato recuperato alcuni minuti dopo mezzogiorno e sull'esatta dinamica dell’incidente indagano le forze dell’ordine. La zona dello Stagnone di Marsala è notoriamente frequentata dagli appassionati di questo sport velico e negli scorsi anni non sono purtroppo mancate altre vittime in circostanze simili.

© Riproduzione riservata