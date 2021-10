Nella Riserva delle Saline tornano i fenicotteri, alcuni arrivano da Priolo

In queste settimane la Riserva delle Saline di Trapani e Paceco è piena di fenicotteri rosa. L’autunno è il periodo in cui questa meravigliosa specie sosta nelle zone umide della Sicilia occidentale prima di affrontare la lunga traversata sopra il mare del Canale di Sicilia per raggiungere l’Africa. Passando da una vasca all’altra ci sono interi gruppi col becco sott’acqua intenti a cacciare l’artemia salina, il gamberetto da cui i fenicotteri prendono la caratteristica colorazione rosa.

Ma per adesso in alcune saline, come nei pressi del Mulino Maria Stella, lungo la via del Sale, si possono vedere esemplari di colore grigio.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Mario Torrente

