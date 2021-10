Trapani, il cimitero da rendere più sicuro: lunedì il via ai lavori

Lunedì al via i lavori di messa in sicurezza del cimitero di Trapani. Sono stati affidati alla ditta C.P. Costruzioni di Coppola Pietro e sono state impegnate le somme per l’eliminazione di pericoli per l’incolumità pubblica.

Nella determina dirigenziale sottoscritta dal segretario generale con funzioni di dirigente si evince come in un primo momento l’amministrazione abbia provato a trovare un fornitore attraverso la piattaforma Mepa. Il bando però è andato deserto.

Per questo motivo si è passati all’affidamento diretto: la cifra impiegata è di 52 mila euro. «Lunedì inizieranno i lavori. I lavori dovranno finire prima della commemorazione dei defunti», spiega l’assessore comunale Ninni Romano.

L’obiettivo è arrivare al 2 di novembre con un cimitero dignitoso. Verranno rimosse alcune balaustre cadute, cornicioni a rischio e altro. «Abbiamo il cimitero- continua Romano - pieno di transenne per piccoli lavori: con questo impegno di spesa vogliamo rimuovere tutto. Ci sono dei pali abbattuti, alcune mattonelle saltate. È una prima parte per dare dignità al cimitero. Successivamente saranno effettuati lavori di maggiore portata per centomila euro. Poi grande attenzione alla diserbatura sia dentro il cimitero, sia nelle vie circostanti. Infine, un paio di giorni prima della commemorazione dei defunti verrà effettuata una disinfestazione contro le zanzare».

