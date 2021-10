Castelvetrano, recuperato il campo di calcetto della media Pappalardo

Dopo più di un decennio a Castelvetrano torna utilizzabile il campo di calcetto in erba sintetica, per la gioia degli alunni della media Pappalardo, oggi Istituto comprensivo Radice-Pappalardo.

La dirigente Maria Rosa Barone ha accolto con entusiasmo l’iniziativa degli alunni, supportati dal professore Vito Signorello. «Era uno spazio abbandonato - racconta la dirigente - all’esterno del quale abbiamo effettuato la piantumazione degli alberi ed in particolare dei “melograni della legalità”». La preside ringrazia Vito Signorello, Antonino Accardo, Pasquale Darbisi, Gioacchino Sinfonia e Giuseppe Fratello. «Ognuno di loro - spiega - ha contribuito con i propri mezzi di lavoro a rendere efficiente la struttura». Il campetto verrà utilizzato per le ore di educazione fisica. Gli alunni hanno chiesto informalmente, e lo faranno ufficialmente con una lettera al sindaco e a tutti i consiglieri comunali, uno sforzo per recuperare 3.000 euro che servirebbero per risistemare la rete di recinzione.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE