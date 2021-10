Trapani, via libera alla realizzazione del progetto per i lavori sulla Provinciale delle Saline

Un passo avanti verso i lavori sulla strada provinciale 21 di Trapani, quella delle Saline: l’assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana ha approvato l’accordo istituzionale per la redazione e la realizzazione del progetto di manutenzione straordinaria della Strada Provinciale che collega Trapani a Marsala. Oltre al miglioramento della transitabilità della SP21, i lavori si occuperanno anche delle relative vie d’accesso.

Tutto era partito da una delle ultime visite a Trapani dell’assessore regionale Marco Falcone. In quell’occasione era stato annunciato che Libero Consorzio, Comuni e Regione si sarebbero adoperati affinché l’arteria stradale potesse finalmente essere rimessa a nuovo anche in considerazione dell’elevato traffico giornaliero e della necessità di metterla in totale sicurezza. La strada passa anche per i comuni di Paceco e Misiliscemi.

La Regione assume dunque le funzioni di stazione appaltante come ha chiesto il Libero Consorzio Comunale di Trapani (l’ex Provincia), in ragione delle proprie carenti strutture organizzative. «Ringrazio l’assessore Falcone perché ha dimostrato grande serietà e attenzione verso il territorio trapanese mantenendo un impegno preso qualche mese fa - dichiara il sindaco di Trapani Tranchida -. Ora attendiamo che si proceda nel più rapido tempo possibile all’esecuzione dei lavori attesi da anni al fine di rendere più sicura una delle strade più importanti e trafficate della Sicilia occidentale. I cittadini trapanesi e del neo Comune di Misiliscemi (atteso che la maggior parte degli interventi interessa tanto la SP21 quanto le traverse stradali perimetrali delle frazioni sud, illuminazione, cunette, guard rail compresi) nonché quelli degli altri comuni coinvolti potranno finalmente circolare in maniera più serena e con meno patemi d’animo».

