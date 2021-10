Denise Pipitone, i genitori si oppongono all'archiviazione dell'inchiesta sulla scomparsa della piccola

I legali di parte civile, Giacomo Frazzitta per Piera Maggio e Piero Marino per Piero Pulizzi, hanno depositato richiesta opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Marsala al Gip per la nuova indagine avviata alcuni mesi fa sul sequestro di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre 2004, quando aveva poco meno di quattro anni.

La nuova indagine ha visto coinvolti Anna Corona - madre di Jessica Pulizzi, sorellastra della piccola scomparsa, processata e assolta in tutti i gradi di giudizio dall'accusa di concorso in sequestro di minore -, nonché Giuseppe Della Chiave e due coniugi romani accusati di false dichiarazioni al pm.

Il nome di Giuseppe Della Chiave si legava, invece, alla testimonianza dello zio Battista Della Chiave, il sordomuto che avrebbe detto di aver visto suo nipote su uno scooter con la piccola Denise in braccio. A seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione della Procura, adesso il Gip di Marsala dovrà fissare un'udienza per decidere sulle richieste delle due parti.

© Riproduzione riservata