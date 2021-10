Trapani, semina il panico col pitbull: convalidato l'arresto

Convalidato l’arresto con obbligo di firma di Cristian Valenti, 23 anni. Si tratta del giovane trapanese, che nella notte tra sabato e domenica ha seminato il panico con il suo pitbull nel centro storico del capoluogo, precisamente tra quanti erano presenti in piazza Lucatelli attorno all’una. Valenti alla fine era stato fermato dagli agenti della Volante e portato in Questura non senza problemi. Polizia e carabinieri erano intervenuti in piazza Lucatelli su segnalazione di diverse persone che sostavano nella zona e verso le quali Valenti aveva aizzato il suo pitbull.

