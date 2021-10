A Castellammare del Golfo arriva Indiana Jones: i set in corso diventano tre

Sbarca a Castellammare Indiana Jones, il famosissimo archeologo interpretato da Harrison Ford che è in Sicilia per girare il quinto episodio della saga. Il set è in allestimento tra il viale Zangara - la cala marina - e il quartiere San Giuseppe.

«Una vetrina internazionale unica»

«Una importantissima occasione - affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Cultura e Turismo Maria Tesè - per far conoscere la nostra città. Una vetrina internazionale unica, ma anche un ritorno non indifferente per alberghi e ristoranti e con l’impiego di maestranze e professionisti locali in riferimento alla produzione internazionale. Ne siamo onorati ed orgogliosi così come per le altre produzioni che in questi mesi hanno girato e continuano a farlo, nella nostra città e che ringraziamo per la scelta». Un’imponente produzione cinematografica quella della saga di indiana Jones che, per il tramite della Eagle Pictures, ha scelto mesi fa Castellammare del Golfo per girare alcune scene del kolossal che vede ancora protagonista, a 79 anni, l’amatissimo Harrison Ford. Il film, prodotto dalla Walt Disney, sarà ambientato nel 1969 ed uscirà nelle sale cinematografiche a luglio 2022.

Ciak in corso per tre produzioni

Castellammare del Golfo in queste settimane è un set a cielo aperto poiché oltre ad Indiana Jones, sono in corso le riprese di altri due film: fino al 16 ottobre «Un Mondo Sotto Social» per la regia del duo comico «I soldi spicci», prodotto da Attilio De Razza, che sarà distribuito nel 2022 da Medusa; per Amazon la Indigo film ha scelto la frazione di Balata di Baida ed il castello per le riprese della serie tv «The bad guy», con il palermitano Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi per la regia di Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana in esclusiva su Prime Video in Italia e in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2022. In programma da oggi fino al 14 ottobre, le riprese sono state però rimandate per la pioggia.

In futuro altri film

In estate il Comune ha concesso il patrocinio alla società Groenlandia per le riprese del film con Aldo Baglio «Una boccata d'aria», per la regia di Alessio Lauria. Poco prima Ficarra e Picone, per conto della Tramp limited, avevano registrato alcune scene della fiction Netflix «Incastrati» e Scopello e altri scorci di Castellammare sono stati tra i protagonisti della fiction «Màkari», per la regia di Michele Soavi e con Claudio Gioè, prodotta da Palomar e andata in onda su Rai1.

Set blindati

«Onorati della scelta da parte di tutte le produzioni cinematografiche, italiane ed estere, che ci auguriamo possano fare da richiamo per il cineturismo, facendo conoscere e inducendo alla curiosità per le nostre bellezze mostrate sul piccolo e grande schermo. I set saranno blindati - spiegano Rizzo e Maria Tesè - e ci saranno alcuni disagi poiché alcune zone della città saranno completamente chiuse per consentire le riprese ma siamo certi che i nostri concittadini comprendono l’importanza che ha per Castellammare questa produzione internazionale così come le altre che ci hanno scelti confermando la nostra città come location ideale per più tipologie e generi di film e fiction nazionali ed estere. Ringraziamo quanti stanno collaborando con le produzioni»

La viabilità

Per consentire l’allestimento dei set e le riprese, un’ordinanza a firma del comandante della polizia municipale, Osvaldo Busi, disciplina la circolazione stradale fino al 25 ottobre con divieti di sosta e transito in alcune zone. Sabato 16 ottobre alle ore 7 e fino alle 14, doppio senso di circolazione in via Euclide nel tratto compreso tra via Volta e l’ingresso del cimitero comunale e tra via Euclide e la via Leonardo da Vinci. Dal 16 al 19 ottobre divieto di sosta in via Galilei e doppio senso di circolazione sempre il 16 ottobre dalle ore 7 alle 14, per consentire l’accesso al mercato ed al cimitero. In viale Zangara, la cala marina, da giorno 11 e fino al 25 ottobre, divieto di sosta dalla scalinata Rotary della pace a piazzale Stenditoio. Il 18 ottobre divieto di sosta in tutta la cala marina, dove non si potrà accedere con le auto per l’intera giornata (8-24) e non è consentito neanche il transito ai pedoni. Nella stessa giornata divieto di sosta in contrada Cerri. Il 18 ottobre divieto di sosta in via Marina di Petrolo e in via Leonardo da Vinci e nell’area di sosta di fronte hotel punta nord est. Nella giornata del 18 ottobre la chiusura di buona parte del quartiere San Giuseppe e zone limitrofe: chiusura al traffico dalle ore 8 alle 18 tra la via Crispi e la via Calvi ed il traffico sarà deviato per via Don Giuseppe Ancona, così come per i tratti della via Roma, via Pegno, via Cascio e via Ferrantelli che saranno chiusi. Sempre il 18 ottobre chiusura al traffico dalle ore 8 alle 18 in varie traverse di via Crispi (via Volturno, via Masotto, via Galliano, Arimondi, Argodat, Dogali). Ed ancora il 18 ottobre, dalle ore 8 alle 18, deviazione del traffico in via Parini per la chiusura di via Mentana, via Borruso Bocina. Deviazione per via G. Oberdan per la chiusura di via Papotto e Ugo Foscolo. Dal 10 al 25 ottobre divieto di sosta in via Crispi, tra via Amari, Agordat e corso Garibaldi e nella via Papa Giovanni XXIII e via Generale Michele Di Gaetano. In queste stesse vie non si potrà accedere dalle ore 8 alle 18 nei giorni 15, 16 e 18 ottobre. Dal 17 al 19 ottobre divieto di sosta in alcuni tratti di via Duchessa, fino a via poeta Vincenzo Ancona compresa, fino al piazzale del cimitero.

© Riproduzione riservata