Mazara, chiuso per lavori il ponte sul fiume Arena

Ieri mattina sono iniziati lavori urgenti per il miglioramento della transitabilità della strada provinciale 66 e della 85 lungo il percorso alternativo individuato a seguito della chiusura del ponte sul fiume Arena di Mazara del Vallo.

Pattuglie della Polizia Municipale sul posto per fornire un supporto ad automobilisti e centauri indicando il percorso secondario definitivo che è il seguente: per chi proviene dalla SS 115, prima del passaggio a livello deviazione a sinistra; percorrere la strada e svoltare a destra alla prima intersezione utile; in questa strada, lunga circa 1,8 Km, con il supporto della Polizia Municipale verrà osservato un senso unico alternato di marcia fino all’incrocio con la via Treviso. Per chi proviene da Bocca Arena, percorrere via Treviso ed effettuare il percorso inverso a quello sopraindicato o in alternativa raggiungere la via Margi e svoltare obbligatoriamente a destra per il percorso inverso.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un ampio servizio di Salvatore Giacalone

