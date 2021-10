Trapani, due arresti per una rapina commessa a Erice a Ferragosto

Due trapanesi di 42 e 25 anni, V.S. e M.A., sono stati arrestati dai carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza del gip, perché ritenuti responsabili di un a rapina aggravata avvenuto lo scorso Ferragosto a Erice in casa di una coppia.

I malviventi sono entrati nell’appartamento e dopo aver minacciato la donna afferrandola per la gola, l’hanno costretta a consegnare il denaro, alcuni monili in oro nonché i gioielli che la vittima e il convivente indossavano.

