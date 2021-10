Castellammare del Golfo, divieti per le riprese del film dei Soldi Spicci

Domani - domenica 3 ottobre - i Soldi Spicci gireranno ancora a Castellammare del Golfo. Sono in corso infatti le riprese del secondo film del duo comico palermitano, formato da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano. La loro seconda opera si intitola «Un mondo sotto social». Il Comune di Castellammare ha disposto modifiche temporanee alla circolazione stradale per consentire le riprese cinematografiche. Sarà attivo il divieto di sosta nella via del Macello e nella via Vittorio Pisani, nel tratto dalla via Marina Petrolo alla stessa via del Macello. Già da qualche giorno sono cominciate le riprese del film in altre zone della cittadina marinara.

© Riproduzione riservata