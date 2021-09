Nasconde droga tra i prodotti in vendita, denunciato noto fruttivendolo di Trapani

Un noto fruttivendolo di Trapani è stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, perché sorpreso con della droga nascosta tra la frutta in vendita.

Il fruttivendolo denunciato, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia, nascondeva la droga in mezzo alla frutta esposta per la vendita. I carabinieri hanno anche perquisito un magazzino nello sua disponibilità, all'interno del quale sono stati trovati circa 7 grammi di marijuana, anche questi nascosti tra i prodotti ortofrutticoli.

Durante il weekend, inoltre, i carabinieri hanno effettuato dei controlli che hanno portato a numerose denunce per diversi reati.

In particolare, tre persone di età tra i 38 e i 40 anni sono stati denunciati per aver violato gli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. Tra Trapani e Favignana, tre ragazzi sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza alcoolica.

Un altro giovane di 25 anni è stato trovato in possesso di un grammo di hashish, ma si è rifiutato di sottoporsi al controllo per constatare se fosse alla guida dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Pertanto è stato sanzionato con il massimo previsto e segnalato alla locale Prefettura di Trapani quale assuntore non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Infine un pensionato di 80 anni veniva denunciato perché era uscito da casa nonostante fosse in isolamento fiduciario in quanto positivo al Covid-19.

