Campobello di Mazara, attentato incendiario contro una cabina elettrica

Un attentato incendiario ha danneggiato il quadro elettrico del nuovo impianto di illuminazione sul lungomare est a Tre Fontane, a Campobello di Mazara. Il fuoco, di chiara natura dolosa, ha provocato ingenti danni lasciando al buio l’intera zona della frazione.

Il fatto è stato denunciato alla locale stazione dei carabinieri. “Sono davvero sconcertato - ha detto il sindaco Giuseppe Castiglione - evidentemente i recenti lavori di efficientamento energetico che abbiamo eseguito per riqualificare l’impianto avranno dato fastidio a qualcuno, ma questo di sicuro non ci scoraggerà e non farà arretrare di un passo l’attività di questa Amministrazione comunale". I tecnici comunali stanno già operando per riparare i guasti, cercando di ripristinare in via provvisoria il funzionamento dell’impianto.

