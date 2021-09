Trapani ricorda Mauro Rostagno: "Aveva dato speranza alla città"

La giornata del ricordo si è aperta ieri mattina a piazza Mercato del Pesce, davanti alla targa messa anni addietro dall’amministrazione comunale di Trapani in memoria di Mauro Rostagno, il giornalista e sociologo ucciso dalla mafia il 26 settembre del 1988.

A 33 anni dal suo omicidio, il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore Vincenzo Abbruscato hanno deposto una corona d’alloro a nome della città di Trapani alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine e dei cittadini presenti.

«Mauro Rostagno aveva dato speranza di riscatto alle comunità trapanesi – ha dichiarato il sindaco Tranchida - interpretando la voglia di denuncia ed insieme di rivendicazione dei diritti dei cittadini oppressi dal condizionamento della sub cultura mafiosa e politica connivente. Uno spiraglio di libertà e rinnovata speranza che oggi vogliamo ricordare con un messaggio simbolico ma alto, decretando la dedicazione dell’aula consiliare di Palazzo Cavarretta alle donne ed agli uomini trapanesi vittime della mafia».

E proprio ieri, in occasione della commemorazione per il trentatreesimo anniversario dell’u cc i - sione di Rostagno, il sindaco Tranchida ha firmato il decreto col quale ha disposto l’intitolazione dell’aula del Consiglio comunale di Trapani «alle donne ed agli uomini trapanesi e non, vittime di mafia».

Nell’elenco dei nomi ci sarà anche Mauro Rostagno, assieme a quelli di Giangiacomo Ciaccio Montalto, Alberto Giacomelli, Barbara Rizzo Asta, Giuseppe e Salvatore Asta, Sebastiano Bonfiglio, Giuseppe Montalto, Raffaele Di Mercurio, Domenico, Mario e Pietro Spatola.

