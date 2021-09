Paceco, in arrivo un monumento in memoria di Mauro Rostagno

Paceco si prepara a celebrare l’anniversario dell’uccisione di Mauro Rostagno, avvenuta il 26 settembre 1988, omaggiando la sua memoria con un monumento che verrà collocato in piazza Vittorio Emanuele.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Scarcella, ha deliberato infatti l’acquisizione di una scultura da collocare nella principale piazza di Paceco, “allo scopo di restituire in modo permanente alla cittadinanza – è motivato nell’atto – l’immagine di un uomo che ha sacrificato la propria vita per la Verità e la Giustizia”.

“L’Amministrazione comunale ha valutato positivamente l’opportunità di acquisire un’opera d’arte da collocare in uno spazio pubblico, per commemorare il sociologo e giornalista che è stato trucidato a Lenzi il 26 settembre di trentatré anni fa, – afferma il Sindaco, Giuseppe Scarcella – ed insieme all’artista Errera è stata individuata la piazza Vittorio Emanuele, come sito idoneo alla collocazione della scultura, perché è il principale luogo di incontro”.

La scultura, denominata “Mauro Rostagno - L’uomo col cappello”, sarà realizzata dall’artista pacecoto Massimiliano Errera, che curerà anche il trasporto, il montaggio e l’installazione in piazza Vittorio Emanuele nei prossimi mesi. L’opera sarà in ferro zincato, alta 80 centimetri e montata su una base costituita da un blocco di pietra grezza di 1,50 x 1 metro.

© Riproduzione riservata