Gare clandestine a Trapani, corse con le auto per le vie del centro: 2 giovani denunciati

I carabinieri di Trapani hanno denunciato due giovani sorpresi a gareggiare a tutta velocità a bordo delle loro automobili nella centralissima via Fardella.

Durante un servizio di controllo, i carabinieri sono stati attirati dal forte stridere di pneumatici sull'asfalto. Vicino via Fardella, due giovani a bordo di due auto potenti hanno sfrecciato davanti alle gazzelle dell'Arma ferme all'incrocio con via Marsala, senza accorgersi della loro presenza.

I due avevano effettuato una partenza in stile "Gran Premio" con tanto di sgommata dalla linea bianca del semaforo presente sulla strada all’incrocio con via Sorba, direzione Piazza Martiri D’Ungheria, e procedevano con repentine e pericolose manovre che avrebbero potuto portare a drammatiche conseguenze.

Dopo un breve inseguimento terminato in via Marconi, i due sono stati bloccati e denunciato per gareggiamento in velocità tra veicoli a motore. Le loro patenti ritirate e trasmesse alla Prefettura di Trapani per la successiva sospensione.

