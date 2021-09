Trapani: chiude la Cittadella della Salute per i vaccini, ecco le sedi che restano

Sabato scorso si erano presentati solo 18 pazienti alla Cittadella della Salute di Trapani per avere somministrata chi la prima chi la seconda dose di vaccino anti Covid 19. Per la giornata di vaccinazioni con i medici di famiglia che era stata prevista per domani mancavano le prenotazioni, sicché è stato deciso di annullarla.

«Evidentemente – allarga le braccia Luigi Nacci, coordinatore regionale della Cisl Medicina generale nonché presidente del Consiglio comunale di Erice - i pazienti hanno preferito, e preferiscono, rivolgersi ad altri centri vaccinali». L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, comunque, va avanti e dà il via alla somministrazione della dose addizionale di vaccini per i «soggetti in condizione di immunosoppressione clinicamente rilevante». Una determinazione assunta in coerenza con quanto indicato da una circolare del Ministero della Salute che ha disposto, appunto, la somministrazione del richiamo a immunocompromessi, trapiantati, malati oncologici con determinate specificità.

Il vaccino può essere somministrato nelle seguenti sedi e orari: Ospedale Trapani, Spoke San Michele da lunedì a domenica dalle 14 alle 19; Ospedale Marsala da lunedì a venerdì dalle 14 alle 19; Ospedale Castelvetrano da lunedì a domenica dalle 14 alle 19; Ospedale Mazara del Vallo da lunedì a venerdì dalle 14 alle 19; Alcamo «Pala D’Angelo» martedì e giovedì dalle 14 alle 19; Pantelleria: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 13; Ospedale Salemi da lunedì a domenica dalle 8 alle 18. L’accesso è libero ma l’Asp consiglia la prenotazione al link https://testcovid.costruiresalute.it disponibile sul proprio sito istituzionale.

