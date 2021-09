Rifiuti a Mazara del Vallo, nasce isola ecologica per incentivare la raccolta differenziata

Arriva la raccolta differenziata nel quartiere di Mazara 2. E per incentivarne la raccolta ecco pronta un’isola ecologica. In tal senso è stato pubblicato all’albo pretorio online un avviso di manifestazione d’interesse con l’obiettivo di raggiungere entro un anno il 35% di raccolta differenziata nello stesso quartiere.

Mazara Due, il popoloso agglomerato urbano, distante dal centro urbano circa 6 chilometri, realizzato dopo il terremoto ed il cui viale principale è denominato viale 7 giugno 1981 in memoria del sisma di cui ha ricorso il 40° anniversario, è infatti l’unico quartiere della Città nel quale non si effettua la raccolta porta a porta dei rifiuti ma la raccolta di prossimità con la collocazione di postazioni di cassoni per la differenziata.

Un sistema che è mutato nell’ottobre del 2019 per decisione dell’amministrazione comunale che nei giorni scorsi ha previsto un investimento nel quartiere di circa 36 mila euro dei circa 143 mila euro ottenuti a seguito della premialità regionale per il superamento della soglia del 65% della differenziata in tutto il territorio cittadino nell’anno 2019.

