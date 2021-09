Pretende soldi per acquistare la droga e picchia il padre: giovane arrestato a Marsala

I carabinieri di Marsala e Petrosino hanno arrestato, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un un ragazzo di 20 anni per aver aggredito e maltrattato il padre.

Il 20enne, in forte stato di alterazione psicofisica, per l’ennesima volta, aveva chiesto soldi al padre 50enne per l’acquisto di stupefacenti ma al suo rifiuto, il giovane si è scagliato contro il genitore, causandogli una frattura maxillofacciale e nasale con prognosi di 40 giorni.

I carabinieri, su richiesta della vittima, sono intervenuti nell'abitazione e appena arrivati, hanno trovato l'uomo che cercava di difendersi dalle violenze del figlio.

Il ragazzo è stato arrestato e trasferito nel carcere Pietro Cerulli di Trapani in attesa di convalida.

© Riproduzione riservata